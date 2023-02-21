Подмосковье 21 февраля 2023, 09:37 Инспекторы ГЖИ провели инструктаж по газовой безопасности на примере одного дома в Мытищах

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Госжилинспекция Подмосковья провела инструктаж по газовой безопасности в Мытищах. Там разделили зоны ответственности при содержании и использовании оборудования между собственниками, спецорганизациями и УК. Им объяснили базовые правила безопасности, рассказала глава ведомства Ольга Федина.

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Организация «Газ-ТО» занимается обслуживанием дома, в котором прошел инструктаж. Сотрудники провели техобслуживание под контролем ГЖИ и рассказали собственникам о правилах поведения в газифицированных домах.

Особое внимание уделили профилактике происшествий. Для этого важно быть бдительным, следить за исправностью приборов и оборудования. Кроме того, необходимо соблюдать правила содержания вентиляционных систем — не замуровывать и не загораживать их. Раз в год также должна проходить проверка газового оборудования.

«Чем проще правила газовой безопасности, тем больше шансов их соблюсти. Разветвленная система взаимодействия собственников, управляющих компаний и спецорганизаций часто приводит людей к путанице и делает их беззащитными перед мошенниками. Когда на доме работает одна газовая служба, все упрощается, у людей появляется внятный канал информации и они понимают, куда и в каких случаях нужно обращаться», — отметила Ольга Федина.

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