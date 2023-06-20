Подмосковье 20 июня 2023, 14:18 Инспекторы ГЖИ проконтролировали ремонт подъездов в шести округах Подмосковья Сергиев Посад / ГЖИ МО

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Серию ремонтов крылец и входных лестниц провели управляющие организации в пяти городских округах Подмосковья по требованию региональной Госжилинспекции. Сотрудники надзорного ведомства получили обращения жителей Красногорска, Сергиево-Посада, Коломны, Химок, Лосино-Петровского и Подольска.

По требованию жилищных инспекторов УК отремонтировали ступени и крыльца вблизи подъездов. Некоторые коммунальные службы игнорировали просьбы горожан и выполнили обязательства только после вмешательства представителей надзорного ведомства.

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Организации провели работы своевременно. Жители лично оценили качество ремонта и подтвердили факты выполнения задач.

«Жилищный кодекс и правила содержания общего имущества вменяют в обязанность управляющим компаниям обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания в многоквартирном доме. Повторю, обеспечивать благоприятные условия, а не создавать препятствия на пути к жилью», — рассказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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