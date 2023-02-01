Подмосковье 01 февраля 2023, 15:21 Инспекторы ГЖИ помогут на 100% выполнить годовой план обслуживания газового оборудования в квартирах Подмосковья

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Новый этап акции «Гибкая подводка» стартовал в Подмосковье 1 февраля. Сотрудники Госжилинспекции, профильные организации и управляющие компании обойдут квартиры, чтобы провести техобслуживание и по необходимости заменить шланги газоснабжения приборов. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Федина.

Список квартир, в которых необходимо провести осмотр, увеличился. Все их обойдут в течение трех месяцев и при необходимости заменят гибкую подводку. От этого элемента зависит безопасность всего дома.

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По итогам прошлого года лидерами по техобслуживанию в Подмосковье по итогам прошлого года стали Щелково, Кашира и Ступино. Там обошли 1676, 637 и 460 квартир соответственно. Больше всего гибких подводок заменили в Кашире, Балашихе и Щелкове.

«Продолжая акцию в новом году, мы рассчитываем помочь спецорганизациям на 100% справиться с планами-графиками по техобслуживанию ВКГО в округах и максимально сократить число квартир, куда специалисты попасть не могут до сих пор. Первый этап акции продлится до 30 апреля», — добавила Ольга Федина.

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