Инспекторы ГУСТ проверили 8 нестационарных объектов торговли бахчевыми в Раменском

В Раменском инспекторы ГУСТ Московской области совместно с коллегами из МВД проверили законность размещения нестационарных торговых объектов, осуществляющих торговлю бахчевыми и фруктами. Всего комиссия осмотрела 8 торговых точек, сообщила руководитель Главного управления содержания территорий региона в ранге министра Светлана Аипова.

«Представители надзорных органов провели второй за август выезд в деревню Старниково. По результату объезда проверено 8 нестационарных объектов торговли. Сведения находятся в органах внутренних дел. На основании собранных материалов будут определены меры административного воздействия в случае обнаружения нарушений. Проверки продолжатся», — сказала Светлана Аипова.

По собранным материалам проводится проверка, в ходе которой будут приняты меры в соответствии с федеральным и областным законодательствами, добавила министр.

В случае замечаний нарушители правил торговли будут привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа. Для физлиц он составляет от двух до 5 тысяч рублей, должностных лиц — 20-50 тысяч рублей, для юридических лиц — 50-150 тысяч рублей.

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