Подмосковье 21 марта 2023, 15:28 Инспекторы ГУСТ приступили к весенним осмотрам территорий в Подмосковье

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Сотрудники Главного управления содержания территорий, включая руководящий состав, начинают новую серию инспекций территорий в городских округах. Во время обходов в Московской области выявят территории, которые могут быть подвержены подтоплениям, а также локации, где за зимний период скопился снег и мусор. Об этом сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

В первую очередь будут осматривать пространства, на которые поступило наибольшее количество жалоб. Заместители руководителя ГУСТ приступили к обходам уже с понедельника.

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«Всего мы планируем проверить более 12 тысяч территорий. За несколько дней работы нам уже удалось проинспектировать более 2,5 тысячи. Подчеркну, что команда ГУСТ сейчас работает в „полях“ в течение полного светового дня — такой подход позволит быстрее пройти все пространства», — подчеркнула Аипова.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал следить за работой уборочной техники в регионе. Он отметил, что сейчас продолжается реализация большой программы по ее закупке.

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