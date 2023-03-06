Подмосковье 06 марта 2023, 12:57 «Нужно совершенствоваться». Губернатор Воробьев призвал следить за работой уборочной техники в Подмосковье Губернатор Воробьев: уборочная техника в Подмосковье должна работать результативно Телеканал «360»

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Уборочная техника в Подмосковье работает плохо — главы городских округов должны обратить на это особое внимание, заявил губернатор Андрей Воробьев на еженедельном совещании с зампредами. Он отметил, что сейчас в регионе продолжается реализация большой программы по закупке такой техники, при этом главы часто жалуются на ее нехватку.

«Мы не поленились посмотреть, как техника работает. И, как вы, наверное, согласитесь, уважаемые главы, у многих она работает плохо — это значит, эффективность составляет чуть выше 60%. Техника создана для того, чтобы она работала максимально результативно, а не для того, чтобы фотографироваться на фоне трактора или другого транспортного средства», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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Он попросил глав округов собрать тех, кто управляет техникой, и «вникнуть в детали» о ее работе и маршрутах, на которых ее применяют. Эта тема имеет принципиальное значение для жителей, в том числе автомобилистов, отметил губернатор Подмосковья.

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«Понятно, что мы часто сталкиваемся со снегопадами. И уж точно чего мы не должны бояться, так это нашего климата и погоды. Поэтому я делаю отдельный акцент. Согласитесь, каждый из нас должен совершенствоваться, а не наоборот», — констатировал Андрей Воробьев.

Он призвал справляться с хозяйственной повесткой с удовольствием — и так, чтобы жители это замечали.