Подмосковье 26 декабря 2023, 17:28 Инспекторы ГУСТ помогли жителям решить свыше 430 проблем через «Добродел» с начала года Пресс-служба ГУСТ МО

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Инспекторы Главного управления содержания территорий решили более 430 тысяч проблем жителей на портале «Добродел» с начала года. Самыми активными пользователями оказались жители Одинцова, Балашихи и Красногорска.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, всего с начала года инспекторы решили 430,9 тысячи проблем жителей. Многие обращения носили сезонный характер.

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«Например, в зимний период инициативные граждане чаще всего обращали внимание на несвоевременную уборку снега — сформировано свыше 10,8 тысячи ответов. Весной и летом больше всего сообщений, более 12,3 тысячи, касалось покоса газонов, осенью — работы уличного освещения, предоставили 21,8 тысячи решений», — сказала она

В этом году инспекторы решили более 31 тысячи вопросов жителей Одинцова, 29 тысяч — Балашихи, 26 тысяч — Красногорска, 25 тысяч — Химок. Большую активность также проявили пользователи из Люберец, Мытищ, Подольска, Королева, Пушкино, Ленинского и Раменского округов.

«Наши сотрудники стараются дать максимально информативный ответ: мы обозначаем сроки решения задачи, по результатам выполнения прикладываем фото и видеоматериалы. Такой подход продвигаем и в городские округа. Так, в этом году провели семинар по стратегии сокращения обращений граждан, а также мастер-классы на местах: помогли оптимизировать работу с порталом специалистам муниципальных ЦУР из Чехова, Лобни, Химок, Ленинского, Балашихи», — добавила Светлана Аипова.

В этом году функционал портала стал еще более умным. Так, определить суть проблемы по фото и описанию, а затем направить его ответственному ведомству помогает искусственный интеллект.

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