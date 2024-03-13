Подмосковье 13 марта 2024, 14:30 Инспекторы эконадзора выявили два нарушения при транспортировке стройотходов в Мытищах Фото Минэкологии МО.

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Представители Минэкологии Московской области вынесли два постановления об административных наказаниях за незаконную транспортировку стройотходов. Оба инцидента произошли в деревне Беляниново Мытищинского округа.

«Граждане перевозили строительный мусор, не имея разрешительных документов, без оформления электронных талонов», — прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Теперь обоим нарушителям предстоит оплатить административные штрафы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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