Подмосковье 15 марта 2024, 13:12 Инновационные проекты Подмосковья получили гранты на 469 миллионов рублей в 2023 году Медиасток.рф

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Более 77 проектов из Подмосковья получили гранты Фонда содействия инновациям в прошлом году. Разработчики привлекли 469 миллионов рублей на реализацию своих высокотехнологичных идей.

«Поддержка науки и людей, работающих в этом сегменте, — важнейшая задача на уровне страны и региона. В Подмосковье мы готовы предложить релевантные меры поддержки. Это, например, премии губернатора за коммерциализацию научных разработок, премии молодым ученым и специалистам, гранты. Также ученые нашего региона могут стать получателями социальной ипотеки», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

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Одним из получателей федерального гранта стала компания «Компьютерные технологии» из округа Протвино. Ученые представили разработку цифровой технологии для улучшения снимков земной поверхности из космоса. А компания «Реокат» из Королева разработала мобильную установку для очистки растворов каминов от механических примесей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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