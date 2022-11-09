Инновационную технику начали применять при проверках на стройках в Подмосковье | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 13:48 Инновационную технику начали применять при проверках на стройках в Подмосковье

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Мособлконтроль использует современное оборудование для проведения замеров на стройплощадках. Так, тахеометрическая съемка позволила обнаружить несоответствия на реконструируемом стадионе во Власихе.

Измерения при помощи инновационной техники можно проводить в любую погоду и за короткие сроки. Его использовали для замеров фасада новой школы на 550 мест в Можайске. Они подтвердили исполнение контракта заказчиком.

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В ведомстве подчеркнули, что использование такого оборудования позволяет избежать споров во время проверок объектов.

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