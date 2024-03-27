Подмосковье 27 марта 2024, 19:00 Инклюзивные мастерские в Орехово-Зуеве получили новые станки для производства перчаток Пресс-служба администрации г. о. Орехово-Зуево

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Компания «ЛЕО» из Орехово-Зуева подарила инклюзивным мастерским «Империя Ремесел» станки для производства трикотажных перчаток. Новое оборудование позволит расширить возможности мастерских в новом направлении.

Станки уже установили, сейчас их осваивают специалисты. Производственно-интеграционные мастерские планируют как можно скорее привлечь участников проекта «Империя Ремесел» к производству перчаток.

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