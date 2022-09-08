Губернатор Воробьев: 23 проекта импортозамещения реализовали в Подмосковье | 360°

Важное 08 сентября 2022, 09:24 Поделиться Telegram

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Viber Губернатор Воробьев: 23 проекта импортозамещения реализовали в Подмосковье

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Подмосковье реализовало уже 23 проекта импортозамещения, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Заявок свыше 100, и сегодня появляется все больше предложений от бизнеса в этой сфере.

«Мы видим, что предприятия приходят, в том числе по импортозамещению. Мы 23 таких проекта открыли», — рассказал глава региона.

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Вместе с тем в Московской области осталась работать основная часть иностранных компаний, отметил губернатор.

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«У нас, пожалуй, самое большое количество предприятий с иностранным участием. Это и Европа, и Америка. Большие бренды. Они сегодня работают преимущественно. Какие-то ищут новых собственников, как Mercedes», — рассказал глава региона.

По его словам, это большая и значимая доля рынка. Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье есть программы льготного кредитования и выделения земли за один рубль.

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