Губернатор Воробьев: 23 проекта импортозамещения реализовали в Подмосковье | 360°

Все новости

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:21

Предпринимателям Подмосковья напомнили правила получения лицензии на управление домами

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:17

Свыше 27 тысяч доноров из Подмосковья получили увеличенную выплату

Реклама

Спецоперация

08 сентября 2022, 14:14

"Боятся как огня". Совфед заявил, что Запад готовится к дискредитации будущих референдумов в Донбассе

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:08

Около тысячи ветеранов бесплатно воспользовались такси в Подмосковье с начала года

Мир

08 сентября 2022, 14:07

ВСУ попытались ударить по администрации Энергодара дроном-камикадзе

Эксклюзив

08 сентября 2022, 14:01

«Чистая формула геноцида». Атаки ВСУ на Запорожье назвали войной против мирного населения

Мир

08 сентября 2022, 13:59

Госсекретарь США прибыл в Киев с необъявленным визитом

Деньги

08 сентября 2022, 13:58

ЦБ решил продвигать возможность трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля

Важное

08 сентября 2022, 13:58

ВС России уничтожили пять складов боеприпасов и ракет в Запорожье и ДНР

Важное

08 сентября 2022, 09:24

Губернатор Воробьев: 23 проекта импортозамещения реализовали в Подмосковье

Читать 360tv в

Подмосковье реализовало уже 23 проекта импортозамещения, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Заявок свыше 100, и сегодня появляется все больше предложений от бизнеса в этой сфере.

«Мы видим, что предприятия приходят, в том числе по импортозамещению. Мы 23 таких проекта открыли», — рассказал глава региона.

Реклама

Вместе с тем в Московской области осталась работать основная часть иностранных компаний, отметил губернатор.

Реклама

«У нас, пожалуй, самое большое количество предприятий с иностранным участием. Это и Европа, и Америка. Большие бренды. Они сегодня работают преимущественно. Какие-то ищут новых собственников, как Mercedes», — рассказал глава региона.

По его словам, это большая и значимая доля рынка. Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье есть программы льготного кредитования и выделения земли за один рубль.

Андрей Воробьев

Поддержка предпринимателей в Московской области

Импортозамещение

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама