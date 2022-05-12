Информационный тур «Государева дорога. Большое путешествие» стартовал в Подмосковье

Федеральные туристические операторы отправились по маршруту «Государева дорога», в течение двух дней они посетят подмосковные города Солнечногорск и Клин. Об этом сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Источник фото: gosudareva-doroga.ru

Туром предусмотрено посещение путевого дворца в Солнечногорске, усадьбы Шахматово, связанной с именами Александра Блока и Дмитрия Менделеева, усадеб Середниково и Демьяново, а также музея Петра Чайковского в Клину.

«Туристический маршрут „Государева дорога“ — это исторический путь нашей страны, путь становления и развития нашего государства, соединяющий две столицы — Москву и Санкт-Петербург. Подобных туристических маршрутов в России больше нет. Мы гордимся тем, что маршрут проходит через Московскую область и объединяет ряд туристически привлекательных мест: путевой дворец в Солнечногорске, усадьбу Шахматово, связанную с именами Александра Блока и Дмитрия Менделеева, усадьбу Середниково, где жил и творил Михаил Лермонтов, мемориальный музей Петра Чайковского в Клину, где проходит множество музыкальных фестивалей, усадьбу Демьяново, где останавливались царские особы», — рассказала министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова.

Источник фото: gosudareva-doroga.ru

В конце 2020 года «Государевой дороге» был присвоен статус межрегионального брендового маршрута. За шесть дней путешественники совершают поездку из Москвы в Санкт-Петербург, в расстоянии 777 километров умещается целая эпоха — это дорога, по которой путешествовали российские цари и императоры. Брендовый маршрут объединяет четыре региона — Московскую, Тверскую, Ленинградскую и Новгородскую области. В ходе путешествия можно увидеть более 100 музеев и шедевры архитектуры, посетить исторические города.

Ранее стало известно, что почти три миллиона туристов посетили Подмосковье за майские праздники.