Подмосковье 27 июня 2023, 17:42 Информационный сервис о ценных сельхозугодьях заработал в Подмосковье

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На Геопортале Подмосковья запустили новый сервис по предоставлению информации об особо ценных сельхозугодьях. Чтобы узнать необходимую информацию об участке, необходимо лишь ввести его кадастровый номер.

«С помощью сервиса на геопортале Подмосковья теперь можно проверить за пару минут — относится ли земля к особо ценным сельхозугодьям, исключить пересечение с мелиорируемыми землями и порядком снижения кадастровой стоимости», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

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На портале также опубликованы образцы документов для снятия или устранения ограничений на земли. Воспользоваться услугами можно по ссылке.

Подмосковные аграрии смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал такое соглашение с компанией «Росагролизинг» на Петербургском международном экономическом форуме.

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