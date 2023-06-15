Подмосковье 15 июня 2023, 13:03 Подмосковные аграрии смогут участвовать в крупных инвестпроектах по льготному лизингу «Росагролизинг» поможет подмосковным аграриям приобретать технику на выгодных условиях Автор фото: Константин Семенец

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Подмосковные сельхозпроизводители смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым на Петербургском международном экономическом форуме.

«В условиях западных санкций нам очень важно поддерживать наших аграриев и находить надежных партнеров, которые могли бы поставлять им современную технику. „Росагролизинг“ как раз является таким — сегодня каждый третий трактор и каждый четвертый комбайн в стране приобретается через эту компанию», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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Московская область сотрудничает с государственной лизинговой компанией более 20 лет и благодаря этому партнерству получила более 3,3 тысячи сельхозмашин (только в прошлом году — свыше 460). Сельхозпроизводители Подмосковья каждый год приобретают более 130 тракторов, 25 зерноуборочных комбайнов и другой техники, 60% — с помощью «Росагролизинга». Работа в этом направлении продолжается и подписанный договор позволит подмосковным аграриям «получать все самое технологичное и передовое», подчеркнул губернатор Воробьев.

В рамках региональной программы сельхозпроизводители получают субсидию в 20% от стоимости техники, в том числе полную компенсацию первоначального лизингового платежа (для тракторов — не более 3,5 миллиона рублей за единицу техники, для зерноуборочных комбайнов — максимум 3,2 миллиона рублей за один, для кормоуборочных комбайнов — не более 4,8 миллиона за единицу). Объем дополнительного финансирования в 2023 году достигнет 104 миллионов рублей, а в целом — 350 миллионов.

Гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов отметил, что с 2002 года компания инвестировала в развитие АПК Московской области 14,6 миллиарда рублей. Более плотное сотрудничество началось в 2017 году, и за это время объем поставок в регион вырос вдвое.

«Московская область в последние пять лет находится в топе регионов „Росагролизинга“ по приобретению техники в лизинг — в 2022 году заняла седьмое место по России и второе место в ЦФО. Клиентами „Росагролизинга“ являются свыше 250 сельхозтоваропроизводителей области», — добавил Косов.

Он подчеркнул, что главная задача компании — помочь субъектам малого и среднего предпринимательства, однако она работает и с крупными холдингами, в частности ГК «Тиэйч Милкфуд» и ГК «АПК Русь».