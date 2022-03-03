Юбилейный проспект в Реутове благоустроят в 2022 году

Тротуары Юбилейного проспекта в Реутове станут шире после благоустройства в 2022 году. Здесь появятся зоны отдыха.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что в Подмосковье масштабная программа благоустройства, задача которой — сделать города комфортными и чистыми.

На этот год у нас большие планы. Благоустроим 50 крупных общественных территорий, и среди них Юбилейный проспект в Реутове Михаил Хайкин.

Пешеходную часть улицы выполнят в плиточном мощении. На широких участках обустроят места отдыха.

Здесь заменят уличное освещение и сделают декоративную подсветку, высадят новые деревья с кустарниками.

Ранее Хайкин рассказал, как благоустроили Подмосковье в 2021 году. Парки и набережные получили новую жизнь.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.