Информационные таблички появятся в местах благоустройства народных троп в Подмосковье

Программа по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций «Пешком», которую жители ранее называли «Народные тропы», стартовала в Подмосковье.

Для проекта разработан новый логотип, отражающий основную идею. Он появится на информационных баннерах в местах, где планируют проложить новую пешеходную тропу. Пешеходные коммуникации оборудуют в рамках субсидии, выделяемой Главным управлением содержания территорий из бюджета Московской области.

Жители Подмосковья благодаря табличкам будут знать, где и в какие сроки будет обустроена пешеходная тропа. Всего 37 городских округов проложат 758 новых троп там, где они наиболее необходимы.

Источник фото: телеканал «360»

В 2021 году впервые была реализована программа по ремонту и созданию пешеходных коммуникаций. Она вызвала большой позитивный отклик у жителей. Об этом рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

«Такие объекты появились там, где люди «проголосовали ногами»: во дворах, общественных пространствах, а также дорожки соединили дворовые территории с социально значимыми объектами, школами и детскими садами. Мы отметили потребности жителей и вместо того, чтобы бороться с «народными тропами» с помощью эстетически непривлекательных металлических заборов и видеть в этом проблему, нашли эффективное решение. В этом году программа приобрела более четкое исполнение под новым брендом, визуализацию которого мы выбрали вместе с жителями в нашем телеграм-канале. Таким образом, можно сказать, что граждане принимают непосредственное участие в этой программе и теперь будут знать, где в плане есть такая пешеходная дорожка, — отметила Светлана Аипова.

Больше всего пешеходных дорожек планируют обустроить в городском округе Балашиха. Там появится 86 оборудованных троп. Шесть будут вести к детским садам, пять — к школам, остальные — к автобусным остановкам.

82 пешеходных коммуникации обустроят в деревнях городского округа Орехово-Зуево — 16 дорожек поведут к детским садам, две — к школам, 58 — к остановкам общественного транспорта. 59 объектов появится в сельской местности городского округа Подольск, семь — к школам и девять — к детским садам.

В Щелкове оборудуют 66 социально значимых и расположенных во дворах пешеходных дорог и 40 — в городском округе Серебряные Пруды. Новые пешеходные дорожки сделают дворы и общие территории удобнее для жителей, они также сократят путь до социально значимых объектов.

«Самая главная идея — это сделать комфортным передвижение в местах, где есть наибольшая интенсивность пешеходного потока. Общая протяженность таких благоустроенных коммуникаций составит более 173 км. Мы продолжим контролировать работу округов, чтобы они не снижали темп, и к осени все жители получили комфортную пешеходную среду в своих городах, — добавила министр Светлана Аипова.

Как рассказала Светлана Аипова, в данный момент уже выполнены работы по 90 объектам. Так, 16 новых троп появилось в городском округе Балашиха, девять в Шаховской, восемь в Воскресенске, восемь в Ступино, а также в Красногорске — семь и в Королеве — шесть.

Обустройство и ремонт пешеходных коммуникаций завершится в срок до 30 сентября.

Ранее сообщалось, что на преображение восьми набережных В Подмосковье выделили более 1,6 миллиарда рублей из регионального, федерального и местного бюджетов.