15 декабря 2022, 14:57
Инфекционный корпус больницы открылся после ремонта в Луховицах
Здание инфекционного отделение Луховицкой центральной больницы открыли после капитального ремонта. Здесь привели в порядок фасад и кровлю, выполнили внутреннюю отделку и установили новую мебель.
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«Сегодня наше отделение полностью соответствует всем современным требованиям. Одновременно здесь могут проходить лечение 28 пациентов. На капремонт корпуса было направлено более 70 миллионов рублей», — рассказала главный врач Луховицкой ЦРБ Галина Пончакова.
В корпусе оборудовали три мельцеровских бокса и две боксированные палаты, а также мощную вытяжку с биологическими фильтрами. В палатах сделали ночное освещение. Для инвалидов обустроили подъездные пути.
13 декабря в Воскресенске открылась детская поликлиника № 1, которую тоже полностью обновили. На капитальный ремонт учреждения в Больничном проезде направили 123 миллиона рублей.
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