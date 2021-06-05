Индустриальные парки Московской области на сегодня заполнены на 50%. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В Московской области на сегодняшний день располагается около 40 индустриальных парков. И если раньше они были заняты в среднем на 30-35%, то теперь их заполняемость выросла до 50%, заявил губернатор.

Важным элементом развития бизнеса является создание рабочих мест, подчеркнул Воробьев. Он отметил, что инвесторы не придут в регион, в котором нет инфраструктуры. И в Московской области сегодня реализуются масштабные проекты, которые способствуют привлечению инвестиций.

Развитие региона определяют такие инфраструктурные проекты, как ЦКАД, добавил он.

«Он притягивает к себе огромное количество компаний, логистических комплексов, интернет-торговлю, промышленные, перерабатывающие производства. Нет дороги — нет жизни», — сказал Воробьев.

Новый индустриальный парк этим летом начнут строить в подмосковном Подольске. Строительство будет проходить в два этапа. Его площадь составит порядка 170 гектаров.