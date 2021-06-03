Индустриальный парк появится в Подольске. Строительство начнут в конце лета

В Подольске этим летом начнут строительство индустриального парка. Власти Московской области уже одобрили этот проект. Об этом в интервью «360» на полях ПМЭФ рассказала представитель индустриального парка «Южный» Татьяна Чернова.

Работа над проектом началась еще в апреле прошлого года, и пандемия этому не помешала. Концепция парка была согласована с Министерством инвестиций и инноваций Подмосковья.

«Строительство индустриального парка мы планируем начать в конце лета, когда будет разрешительная документация. Строительство парка предусматривает несколько этапов», — сообщила Чернова.

Сейчас ведутся переговоры с крупными логистическими компаниями и с потенциальными инвесторами из Европы.

Площадь индустриального парка составит порядка 170 гектаров.

«Естественно потребуется расширение дороги, дополнительные съезды в сторону Москвы. Нами подготовлен проект перепланировки территории. Создаются „дорожные карты“ по реализации проекта, мы в тесном контакте с Минтрансом Подмосковья», — рассказала Чернова.

По ее словам, работать с правительством Подмосковья очень комфортно.

«Бюрократия и правительство Московской области, мне кажется, это вещи несовместимые. Руководство, управленческий аппарат — слаженная, четкая и системная команда, которая настроена только на результат. Мы выдержали все регламентные сроки. Хочется сказать отдельное спасибо руководству области, министру, заместителям, курирующим наш проект», — сказала представитель парка.

На первоначальном этапе будет создано около семи тысяч рабочих мест, что очень важно для Подольска и для региона в целом, подчеркнула Чернова.

В Подмосковье предусмотрены очень хорошие программы для бизнеса.

«У каждой компании, с которой мы ведем переговоры, есть свои мысли по развитию территорию. Но у нас есть одна большая общая задача — создать большой, красивый индустриальный парк. Прежде всего хотелось бы, чтобы он был экологичен», — сообщила она.