Подмосковье 07 июня 2023, 22:13 Индексация зарплат и комфорт жителей. Сенатор Забралова назвала важные темы обращения губернатора Воробьева Сенатор Забралова отметила социальные цели обращения губернатора Подмосковья Воробьева Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям носило большой социальный аспект. Об этом свидетельствуют и повышение заработных плат бюджетников, и продолжение проекта «Активное долголетие», и цифровизация государственных услуг, и дополнительные выплаты педагогам. Об этом заявила сенатор от Московской области Ольга Забралова.

Она отметила, что повышение зарплат на 5-10% коснется более 110 тысяч работников бюджетной сферы Московской области. Речь идет о суммах от пяти до 12 тысяч рублей, что станет серьезной прибавкой.

Реклама

«Это как раз те дополнительные меры поддержки работников социальной отрасли, о которой говорил президент Владимир Путин», — подчеркнула Забралова.

Сенатор отметила, что считает правильным решение повышение доплат сотрудникам и руководителям колледжей, которые входят в десятку лучших в Подмосковье.

«Сейчас идет большое развитие рабочих профессий, поэтому колледжи сегодня очень важны, их выпускники станут работниками предприятий — что тоже очень важно», — заявила Забралова.

Она добавила, что в Московской области предоставление социальных услуг и выплат стало намного проще. Для трех миллионов жителей, которым они положено, это дополнительное удобство.

Еще одним важным моментом сенатор назвала продолжение проекта «Активное долголетие». Забралова отметила, что количество пожилых жителей Подмосковья, которые посещают мероприятия клуба растет с каждым годом. На сегодняшний день количество участников уже выросло до 250 тысяч человек и до конца года может превысить 300 тысяч. Это говорит о востребованности этого проекта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям объявил, что в июле з арплаты социальных работников, медиков и работников культуры проиндексируют. Врачи получат дополнительные выплаты в 10,8 тысяч рублей, средний и младший медицинский персонал — по 5,4 тысячи рублей.