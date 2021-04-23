Индекс промпроизводства в Подмосковье составил 112,8% за три месяца

Индекс промышленного производства в Московской области в январе–марте этого года составил 112,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Мосстата.

Рост был отмечен в сфере обрабатывающего производства — 113,5%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений рост составил 97,3%. Также выделилась сфера обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха — 112,5%, добыча полезных ископаемых — 71,1%.

Росту промышленного производства поспособствовало увеличение выпуска продукции в отдельных видах деятельности обрабатывающих производств.

В производстве металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей было зафиксировано максимальное увеличение объема производства — в 5,5 раза. Производство прочих химических продуктов выросло в 2,6 раза, коммуникационного оборудования и фармацевтических субстанций — в 2,2 раза, производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем— в два раза.

Кроме того, за три месяца этого года оборот организаций по видам экономической деятельности по полному кругу составил 3,6 триллиона рублей — это на 3,2% больше показателей аналогичного периода прошлого года.