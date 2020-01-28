Более 600 инвестпроектов реализуют в Подмосковье в ближайшие два года

Индекс промышленного производства Московской области в 2019 году превысил средний уровень по России и составил 112,7%. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте Росстата.

Индекс промышленного производства учитывает результаты работы основных отраслей экономики и является средним показателем индексов производственных отраслей. В его основе лежат физические показатели объема производства. Средний ИПП по России составил 102,4%.

Промпроизводство в Подмосковье уже четвертый год подряд растет не менее чем на 10% в год, значительно превышая среднероссийские темпы роста. Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, в ближайшее время темпы производственного роста в регионе сохранятся на столь же высоком уровне.

«По итогам 2019 года в стадии реализации в регионе находится 643 инвестиционных проекта, что на 196 проектов больше, чем годом ранее. Большинство этих проектов будут реализованы в ближайшие два года, что обеспечит дальнейший производственный рост региона», — сообщил Хромов.

Зампред подчеркнул, что основной вклад в производственный рост региона вносят предприятия обрабатывающей промышленности, что подразумевает высокую добавленную стоимость товаров, произведенных в Подмосковье. Для российской экономики, для которой актуален уход от сырьевой модели, этот фактор имеет важнейшее значение. Доля продукции обрабатывающей промышленности в общем объеме промпроизводства региона превышает 85%.