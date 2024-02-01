Подмосковье 01 февраля 2024, 23:59 Инаугурация нового главы Реутова Филиппа Науменко прошла в администрации города В Реутове прошла инаугурация нового главы города Филиппа Науменко / Ксения Казакова

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Торжественная церемония инаугурации нового главы Реутова Филиппа Науменко состоялась в администрации города. Его кандидатуру единогласно поддержал депутатский корпус.

Филипп Науменко в ходе церемонии принес присягу. Он положил руку на городской устав и поклялся служить наукограду.

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«Вступая в должность главы города Реутов, клянусь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, устав Московской области и устав городского округа Реутов. Верно служить Реутову и его населению. Добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязательства», — принес присягу Филипп Науменко.

Почетные гости церемонии инаугурации пожелали успехов и движения к новым целям новому главе городского округа. Филипп Науменко, в свою очередь, выразил благодарность за оказанное доверие и пообещал, что Реутов станет еще лучше и комфортнее для жителей и гостей наукограда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил Реутов с 20-летием присвоения звания наукограда.

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