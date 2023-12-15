Подмосковье 15 декабря 2023, 20:51 Губернатор Андрей Воробьев поздравил Реутов с 20-летием присвоения звания наукограда Воробьев поздравил Реутов с 20-летием присвоения звания наукограда Фото из Telegram-канала Андрея Воробьева

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В декабре исполняется 20 лет с момента присвоения Реутову статуса наукограда. В Telegram-канал е губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей города с важной датой.

«Одно из важных, градообразующих предприятий города — „НПО машиностроения“. Тут создают технологичное и передовое ракетное вооружение для армии и флота России — боевые комплексы с крылатыми ракетами, стратегические ракетные комплексы и ракеты-носители, космические комплексы, системы и аппараты», — рассказал глава региона.

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По его словам, на предприятии трудятся свыше 4,5 тысячи специалистов, ежегодно на него приходят студентов для прохождения практики, лучших приглашают присоединиться к команде. С 2019 года 70 выпускников колледжа «Энергия» трудоустроились на завод по федеральному проекту «Профессионалитет».

Также «НПО машиностроения» сотрудничает с детским технопарком «Изобретариум». Ребята работают над собственными проектами, например, собирают роботов, проектируют спутники и моделируют беспилотники.

«Поздравляю наш наукоград, желаю новых военных и технических открытий!» — поздравил Воробьев.

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