Подмосковье 24 марта 2023, 12:45 Импортозамещение оборудования для добычи нефти и газа в Сергиевом Посаде получит поддержку Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Меттойл» из Сергиева Посада получит поддержку на развитие импортозамещающего производства. Предприятие расширит линейку оборудования для добычи газа и нефти.

Фонд развития промышленности одобрил заявку подмосковной компании на получение льготного займа для реализации инвестиционного проекта. Компания обладает уникальным, не имеющим аналогов в России, тестовым стендом, который позволяет в короткие сроки разрабатывать и выводить на рынок новейшие образцы технологического оборудования.

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«Проект компании „Меттойл“ направлен на импортозамещение нового вида оборудования, в котором нуждается российская нефтегазодобывающая отрасль. Общий объем инвестиций в расширение производства составит около 330 миллионов рублей, из которых более 236 миллионов рублей будет предоставлено в рамках займа ФРП РФ», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Реализация проекта позволит предприятию создать около 20 новых рабочих мест. Компания намерена увеличить годовой выпуск продукции за счет расширения станочного парка. Оборудование «Меттойл» широко применяется крупнейшими предприятиями нефтегазодобывающей промышленности России, а увеличение производственных мощностей компании поддержит расширение импортозамещения в нефтегазовой отрасли.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что за четыре года в Подмосковье реализуют 130 проектов импортозамещения. Таким образом, для жителей создадут около 12 тысяч рабочих мест.

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