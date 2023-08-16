Подмосковье 16 августа 2023, 18:17 Импортозамещение наладят в новом комплексе переработки мяса в Волоколамске Unsplash

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ООО «Раздолинка» получило льготный участок по программе «Земля за 1 рубль» в Волоколамске. Там предприятие построит импортозамещающее производство мяса.

«Объем инвестиций в создание нового мясоперерабатывающего комплекса в Волоколамске составит 150 миллионов рублей. На предприятии будет создано порядка 120 рабочих мест», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Отмечается, что проект планируют запустить в 2026 году. После этого ежегодно предприятие будет производить до 30 тысяч тонн продукции. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова заявила, что это еще одно новое пищевое производство в Подмосковье, которое частично заменит импорт в мясном секторе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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