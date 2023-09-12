Подмосковье 12 сентября 2023, 15:20 Импортозамещение консервов из овощей и фруктов наладят в Подольске к 2026 году Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Подмосковная компания «БиФреш» получила участок по программе «Земля за 1 рубль» для расширения производства. Новый завод, который поможет заменить импорт консервированных овощей и фруктов, построят в Подольске.

«Объем инвестиций в строительство и запуск завода по переработке сельхозпродукции составит 350 миллионов рублей. На предприятии будет создано 35 рабочих мест. Плановый срок запуска — 2026 год», — рассказала о проекте министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Предприятие будет хранить и перерабатывать фрукты и овощи, выпуская консервированные продукты и заморозку. Это будут полуфабрикаты, смеси, соусы, джемы и другое.

«Запуск нового производства компании „БиФреш“ позволит заменить импортную продукцию консервированных и замороженных полуфабрикатов из овощей и фруктов. Для этих целей предприятие получило земельный участок площадью 2,9 гектара. Там построят производственный комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Компания «БиФреш» работает с 2008 года. Фрукты и овощи для переработки закупают у крупных предприятий Московской, Брянской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.

Подмосковье ежегодно создает 60-70 тысяч рабочих мест благодаря инвестиционным проектам, отметил губернатор Андрей Воробьев. Задача — держать такой темп.