05 сентября 2023, 11:16
«Держать темп». Андрей Воробьев — о росте инвестиций и рабочих мест в Подмосковье
Воробьев: Подмосковье привлекло 556 миллиардов рублей инвестиций за полгода
Подмосковье ежегодно создает 60-70 тысяч рабочих мест благодаря инвестиционным проектам, отметил губернатор Андрей Воробьев. Задача, по его словам, — держать такой темп. С января по июнь инвестиции в основной областной капитал достигли 556,3 миллиарда рублей. Это уже на 3,1% больше, чем год назад.
Три года подряд Подмосковье преодолевает отметку в триллион рублей привлеченных инвестиций. Рост наблюдается и в 2023-м.
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«Сейчас у нас на сопровождении в различных стадиях реализации находится 1150 инвестиционных проектов — это наш задел. Чтобы каждый год создавать 60-70 тысяч новых рабочих мест и держать планку выше триллиона рублей инвестиций, мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — сообщил Андрей Воробьев.
Подмосковье привлекло 1,3 триллиона рублей инвестиций в прошлом году. Работает 67 индустриальных парков и пять особых экономических зон. Растет число компаний в отраслях медицины, электроники, био- и IT-технологий.
От того, как в Подмосковье чувствует себя бизнес, зависит не только рост экономики, но и качество, уровень жизни людей. Поэтому каждый проект мы стараемся очень внимательно сопровождать.
Андрей Воробьев
Проекты сопровождают от этапа заключения соглашения до запуска производства. Инвесторы получают льготы и финансовую поддержку, землю и недвижимость в аренду за рубль и не только.
«Стремимся максимально снизить административные барьеры, переводим все услуги в цифру, делаем их удобными, понятными и прозрачными», — добавил глава Подмосковья.
В сфере импортозамещения, например, реализовали 29 проектов, инвестиции в которые почти достигли 30 миллиардов рублей. Это позволило создать более 2,5 тысячи новых рабочих мест.
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