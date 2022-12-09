Подмосковье 09 декабря 2022, 11:31 Импортозамещение гормональных препаратов наладят в Дубне

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Компания «Аргументум Фарма» построит завод в особой экономической зоне «Дубна» до конца 2023 года. На нем будут выпускать жизненно необходимые лекарства, в том числе гормональные и те, которые ранее не производили на территории России.

По словам зампреда правительства региона, главы Мининвеста Екатерины Зиновьевой, в проект инвестируют около 1,5 миллиарда рублей. Завод обеспечит россиян препаратами, которые ранее поставлялись из других стран. На нем смогут трудоустроиться около 180 человек.

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Согласно проекту, в Дубне построят два корпуса. В них обустроят чистые помещения, подходящие для производства лекарств. Как рассказал генеральный директор компании Олег Левченко, активная стройка уже началась — рабочие засыпали грунт и залили фундамент.

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Он добавил, что на заводе создадут две производственные линии. На одной из них будут разливать препараты по ампулам, а на второй — по шприцам.

«На всех этапах реализации проекта мы стараемся максимально ориентироваться на отечественных производителей, сравнимых по конкурентным качествам с зарубежными. Это и оборудование, и сырье для медицинских препаратов», — добавил он.

Кроме изготовления препаратов, на предприятии будут заниматься разработкой. Как отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин, это важное направление импортозамещения. По его словам, важно не допустить дефицита лекарств.

«Аналоги иностранных препаратов не должны уступать им по качеству и по возможности быть более доступными в финансовом плане», — сказал он.

Завод сможет выпускать до 48 миллионов единиц препаратов в ампулах и флаконах и около семи миллионов преднаполненных шприцев и картриджей.

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