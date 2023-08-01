Подмосковье 01 августа 2023, 10:59 Импортозамещение герметичной упаковки для продуктов наладили в Подольске Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Выпуск герметичной упаковки, которая позволяет увеличить срок годности пищевых продуктов, запустила компания «Георг Полимер» из Подольска. Инвестиции в проект поставили 380 миллионов рублей.

«Продукция, выпуск которой налажен на производстве, является импортозамещающей и включена в план Минпромторга России по импортозамещению в отрасли химической промышленности», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Подмосковье поддержало важный проект и помогло инвестору получить льготный заем на приобретение оборудования от ФРП России в размере 230 миллионов рублей. Помимо этого, компании выдали субсидию на 4,6 миллиона рублей и грант на 780 тысяч.

Ранее «Георг Полимер» вошел в число участников национального проекта «Производительность труда» и улучшил свои производственные показатели.

«Сегодня наши обороты перешагнули отметку в два миллиарда рублей в год. Растут и прибыль, и рентабельность, и производительность. В числе наших партнеров — крупнейшие бренды. Это „Черкизово“, „Яндекс Лавка“ „Мираторг“, „Перфоманс“, „Останкино“, „Гурманика“ и другие», — рассказала генеральный директор АО «Георг Полимер» Лучеса Набатова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В регионе наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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