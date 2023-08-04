Подмосковье 04 августа 2023, 09:53 Импортозамещение деревянного напольного покрытия и паркета наладят в Бронницах

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Компания «Промышленные решения» запустит в Подмосковье производство деревянного напольного покрытия. Для реализации импортозамещающего проекта инвестору предоставили земельный участок по льготной программе. Годовая цена аренды составит один рубль.

«Производственное здание площадью 1,1 тысячи „квадратов“ появится на земле, предоставленной в рамках поддержки импортозамещающих производств. Ожидается, что объект будет введен уже во втором квартале 2026 года, а к 2027-му предприятие выйдет на полную мощность», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Инвестиции в проект составят 32 миллиона рублей. Когда предприятие начнет работать, здесь появится 30 вакансий.

«Основная цель программы „Земля за 1 рубль“ — расширение уже имеющейся в регионе собственной производственной базы. Инвестиционный проект по производству деревянных напольных покрытий будет реализован на земельном участке общей площадью 9,8 тысячи квадратных метров, расположенном на Южной улице в Бронницах», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Компания «Промышленные решения» работает на рынке деревообработки уже 15 лет. В Подмосковье предприниматели выпускают в том числе мебель.

«В отрасли мы уже давно, технологически и профессионально подкованы на все 100%, поэтому запуск производства напольных покрытий станет для нас грамотным и дальновидным шагом. Приятно, что в этом вопросе наша компания получила поддержку со стороны Подмосковья», — рассказал генеральный директор компании «Промышленные решения» Михаил Петрунин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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