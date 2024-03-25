Подмосковье 25 марта 2024, 17:23 Импортозамещающее производство систем хранения архивов запустили в Орехово-Зуеве

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Орехово-Зуевская компания «Стелкон» запустила импортозамещающее производство систем с мобильными базами для складов. Ранее подобное оборудование доставляли в страну из-за границы.

Оборудование работает по принципу передвижной системы хранения архивов и книгохранилищ. Многоуровневые стеллажи с паллетами будут передвигаться по специальным рельсам.

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Для заказчиков использование данных систем — это возможность увеличить вместительность склада в два раза. Особенно это актуально для хладохранилищ, где затраты на обслуживание самого здания достаточно высоки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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