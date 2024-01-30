Подмосковье 30 января 2024, 12:25 Импортозамещающее производство роботов-дояров запустят в Солнечногорске МИО МО

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Компания «СЕ» возведет в Подмосковье импортозамещающее производство роботов-дояров. Реализация проекта ведется в Солнечногорске по государственной программе поддержки «Земля за 1 рубль».

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что объем инвестиций в реализацию проекта превысит 60 миллионов рублей. Строительство нового завода начнется в четвертом квартале 2024 года, а его запуск намечен на второй квартал 2026 года.

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«На производственной площадке будет создано более 20 рабочих мест для жителей округа», — подчеркнула Екатерина Зиновьева.

Роботы-дояры — это специально разработанные системы добровольного доения, рассчитанные на беспривязное содержание коров. Благодаря современным технологиям весь процесс полностью автоматизирован.

Сейчас специалисты компании ведут разработку программного обеспечения, которое будет использоваться для роботов-дояров. Каждый аппарат способен доить до 80 коров в сутки, что позволяет за одно доение получать порядка 10 литров молока.

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