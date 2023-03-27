Подмосковье 27 марта 2023, 15:47 Импортозамещающее производство листового проката запустят в Электростали в апреле Unsplash

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Компания «Русинокс» из Электростали запускает новое направление — производство листового проката. Заменять импорт начнут уже этой весной.

«Новое производство будет запущено на собственных площадях компании. Для этого она проводит реконструкцию здания под установку необходимого оборудования», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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Объем инвестиций в проект составит 200 миллионов рублей. На предприятии появится 15 новых рабочих мест. Когда цех выйдет на полную мощность, он сможет производить 20 тысяч тонн листового проката в год.

Компания «Русинокс» работает с 2010 года и специализируется на выпуске нержавеющих труб разного диаметра и толщины. Сегодня завод выпускает порядка 1,3 тысячи тонн продукции в месяц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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