Подмосковье 15 декабря 2022, 09:20 Импортозамещающее производство косметики для лица откроется в Лобне

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Патчи и маски для лица начнут делать в Лобне. Производственно-складской цех под крупное производство косметики уже построен и скоро приступит к работе.

Проверка нового объекта завершилась. Помещение площадью более шести тысяч квадратных метров предназначено для производства косметики. Здесь будут делать патчи, маски для лица и полоски для очищения кожи. Планируется, что с конвейера будет выходить по 1,5 миллиона упаковок импортозамещающей продукции в год.

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Инвестором выступила компания «Логистик». В ближайшее время она получит заключение о соответствии построенного здания требованиям закона.

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«Промышленность — это оптимальный путь развития муниципалитета. Благодаря этому в городе создаются новые рабочие места и увеличивается объем собираемых налогов», — отметил глава Лобни Игорь Демешко.

На данный момент в Подмосковье работают около 70 производств отечественной косметики.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что за четыре года в регионе реализуют 130 проектов импортозамещения. Для таких компаний предусмотрели льготы и меры поддержки. Это и земля за рубль, и промышленная ипотека, и льготные займы, субсидии.

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