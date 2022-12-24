Подмосковье 24 декабря 2022, 21:03 Именные стипендии главы Ленинского округа вручили в Видном

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В Видном состоялось вручение именных стипендий главы Ленинского округа. Дети и подростки от 10 до 18 лет получают денежное вознаграждение за свои достижения, награды получили 50 ребят.

Конкурс проводят по трем номинациям — «Образование и наука», «Культура и искусство», «Физическая культура и спорт».

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Вручение стипендии главы проводят с 2007 года. За это время ее получили свыше тысячи учащихся.

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«Поймал себя на мысли, что в прошлом году мы говорили о том, что вы будущее Ленинского округа — это правильно, но это не вполне исчерпывающая характеристика, потому что вы и настоящее Ленинского округа», — сказал глава Ленинского округа Алексей Спасский.

Максим Панов уже в четвертый раз получил стипендию главы Ленинского городского округа. Говорит, что не собирается останавливаться на достигнутом.

«Очень рад, что наш округ поощряет труд ребят. Спасибо большое, будем развиваться, будем радовать своими новыми успехами. Очень приятно носить такое почетное звание — стипендиат», — поделился обладатель стипендии главы Максим Панов.

В этом году награды получили 50 участников, проявивших себя на региональном, всероссийском и международном уровнях.

Ранее сообщалось, что премию губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело» получили 120 человек.

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