Подмосковье 06 мая 2023, 21:49 Именная «Парта Героя» Евгения Родионова появилась в школе в Подольске

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В школе № 35 в Подольске появилась именная парта кавалера Ордена Мужества и почетного гражданина Подольского района Евгения Родионова. Торжественное открытие состоялось накануне Дня Победы. В школу пришла мать героя.

«Сведения о нем были известны буквально с самых первых годов с момента его подвига. Низкий вам поклон за такого сына. Мы берем обязательство чтить память этого человека», — замглавы округа Алексей Карпов.

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Евгений Родионов служил в пограничных войсках. В январе 1996 года его направили на границу Ингушетии и Чечни, где молодого солдата взяли в плен. После трех месяцев пыток и истязаний в день рождения Евгения казнили.

«Руслан Хайхароев рассказал, что у него был выбор остаться в живых. Он бы мог веру сменить, но не захотел с себя креста снимать», — сообщила ученица восьмого класса школы Анастасия Соломкина.

В итоге Родионова причислили к лику святых. На уроках истории и литературы его подвиг приводят в качестве примера мужества, доблести и непоколебимости веры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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