Подмосковье 15 апреля 2024, 12:11 Илью Красникова из Одинцова наградили за спасение людей при теракте в «Крокусе» Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил благодарность Илье Красникову, который вынес десятки раненых во время трагедии в «Крокус Сити Холле». Житель Одинцова проявил героизм, помогая спасателям эвакуировать пострадавших.

«Герой, которому мы сегодня говорим спасибо за мужество и решительность, — это Илья Владимирович Красников. В концертном зале „Крокус Сити Холла“ началась стрельба, паника, пожар. Илья Владимирович выводил людей на улицу, выносил раненых, сам дышал угарным газом. И, конечно, за все это — отдельные слова благодарности», — сказал на награждении глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

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Житель Одинцовского округа Илья Красников 22 марта вместе с приятелями пришел на концерт группы «Пикник». Друзья услышали выстрелы, когда спускались на лифте к концертному залу. Сориентироваться в такой ситуации Илье помогло военное прошлое.

«Случайно оказался на концерте, куда меня пригласили друзья. В самом начале мероприятия произошел террористический акт, на котором погибло очень много людей. Я нашел в себе силы, сориентировался и вместе с другими добровольцами, с пожарной командой и персоналом торгового центра оказывал посильную помощь при эвакуации раненых», — поделился Илья.

Он отметил, что пострадавших было очень много: чтобы вытащить людей наружу приходилось выбивать двери. Сам мужчина успел надышаться угарным газом, но сначала ничего не почувствовал. Только на следующий день он обратился за медицинской помощью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и пожарных за работу в Crocus City Hall после теракта.

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