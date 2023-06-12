Подмосковье 12 июня 2023, 02:30 Жителей Подольска познакомили с традициями Бурятии на празднике Сурхарбан Галины Добрыниной

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Культурно-спортивный бурятский праздник Сурхарбан отметили в Подольске. Мероприятие посетили более тысячи человек, организаторы провели национальные игры и предлагали посетителям блюда бурятской кухни.

Праздник посвятили Дню России и 100-летию со дня основания Республики Бурятия. Соревнования по национальным видам спорта прошли на площадке спорткомплекса «Заречье», участников поприветствовал председатель комиссии по спорту совета по делам национальностей при правительстве Москвы и общества бурятской культуры «Уряал» Батор Дугаров.

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«Народный праздник Сурхарбан — это любимый праздник бурят. На него собираются земляки и болеют за участников соревнований по традиционным национальным видам спорта: стрельбе из лука, национальной борьбе бухэ-барилдаан, игре в кости или шагай наадан, разбиванию руками хребтовой кости крупного рогатого скота или бухэ барилдаан», — сказал он.

Всего в турнире приняли участие более 200 спортсменов из Москвы, Подмосковья и Улан-Удэ (столица Республики Бурятия — прим.ред). Кроме национальных видов спорта, участники боролись за победу в мини-футболе, волейболе и перетягивании каната. Для детей организаторы подготовили веселые старты.

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