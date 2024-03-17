Подмосковье 17 марта 2024, 10:35 Игорь Брынцалов проголосовал на выборах президента России в Дзержинском Пресс-служба Мособлдумы

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проголосовал на выборах президента на избирательном участке № 60 в Дзержинском. Вместе с депутатом свой голос отдали его супруга и сыновья

«Сегодня вместе с супругой и сыновьями пришли исполнить свой гражданский долг и выбрать будущее нашего государства на следующие шесть лет. Я для себя выбрал способ голосования на участке, а дистанционно в нашей семье голосует дочь», — пояснил Игорь Брынцалов.

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Спикер регионального парламента добавил, что наряду с дочерью электронное голосование для себя выбрали свыше 780 тысяч жителей Подмосковья. И уже многие воспользовались этим способом и выразили свою гражданскую позицию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокую явку на президентских выборах в Подмосковье.

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