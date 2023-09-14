Подмосковье 14 сентября 2023, 16:06 Игорь Брынцалов отметил рост Подмосковья по большинству показателей развития Пресс-служба администрации города или района

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Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил церемонию вступления в должность губернатора Московской области Андрея Воробьева. Депутат отметил, что в последние годы регион демонстрирует рост по большинству показателей и эту динамику важно сохранить.

«Доверие, которое оказали Андрею Юрьевичу жители, говорит о том, что каждый из проголосовавших увидел результаты работы, проделанной командой губернатора. От масштабных проектов, таких как МЦД, ЦКАД, строительство образовательных комплексов, поддержка участников СВО, до малых дел — ремонтов и строительства дорог, появления детских и спортивных площадок во дворах», — отметил Брынцалов.

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Спикер Мособлдумы подчеркнул, что главная задача власти — обеспечить условия для комфортной жизни людей. Для этого нужно создавать современную городскую среду, проводить благоустройство, создавать рабочие места, возводить новые социальные объекты.

«Мы уже строим больше всех в стране, у нас ежегодно вводятся десятки новых школ, поликлиник, детских садов. Но и население, как показывает последняя перепись, тоже увеличивается. Поэтому здесь важно не сбавлять темпы», — сказал депутат.

Он добавил, что многое в регионе уже сделано, но и запланировано не меньше.

«Силами команды губернатора и депутатского корпуса мы сделаем все возможное, чтобы позитивные перемены пришли в дом каждого нашего жителя», — подытожил председатель Мособлдумы.

Андрей Воробьев получил на выборах 83,68% голосов. Во время присяги 14 сентября глава региона поклялся «верно служить народу и добросовестно исполнять возложенные на него высокие обязанности».