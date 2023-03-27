Подмосковье 27 марта 2023, 10:16 Иголки и гвозди удалили из желудка 72-летней пациентки в Долгопрудном

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Пенсионерка поступила в Долгопрудненскую больницу с жалобами на сильные боли в животе. После проведенного обследования врачи увидели в брюшной полости множество инородных предметов, в том числе с острыми концами.

Оказалось, что пациентка проглотила большое количество монет, иголок и гвоздей. Врачи приняли решение об экстренной операции.

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«Эндоскопическим путем при помощи специальных щипцов извлекли из желудка восемь монет, два гвоздя и 10 иголок. Женщине повезло, что не были задеты внутренние органы и предметы не успели попасть в кишечник», — сказал врач-эндоскопист Андрей Захаров.

Операция прошла успешно и заняла час. Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо и пока остается в реанимации. В будущем ей будет назначен курс лечения у психотерапевта.

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