Подмосковье 20 июля 2023, 22:59 Художественную выставку «Игра в пространство» откроют в Истре 21 июля Unsplash

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Выставочный проект «Игра в пространство» откроют в музее «Новый Иерусалим» в Истре 21 июля, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. На экспозиции представят работы именитых мастеров XX–XXI веков: Давида Бурлюка, Филиппа Малявина, Александра Осмеркина, Петра Кончаловского и других авторов из коллекции учреждения.

Выставка «Игра в пространство» познакомит посетителей с коллекцией современного искусства и произведениями мастеров, которые объединены задачей построения на плоскости холста художественного пространства. В эту сложную тему организаторы постарались внести своеобразную игру, совмещая между собой разные по хронологии и по пространственному решению картины.

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Выставка площадью около 800 квадратных метров состоит из трех основных разделов — «В пространстве пейзажа», «Человек в пространстве» и «Пространство и время». Отделения позволят посетителям погрузиться в тему взаимодействия автора с пространством и увидеть, как работают различные подходы к творчеству.

Многие произведения представят для широкого круга зрителей впервые, среди них: автопортрет Анри Мартэна, пейзаж «В лесу» Мориса Вламинка, «Букет цветов в синем кувшине» Давида Бурлюка, индустриальные пейзажи «Мурманск. Туломстрой. Вид с моста» Петра Кончаловского и «Новая улица. Строительство в Ереване» Павла Кузнецова. Выставка продлится до 28 января 2024 года.

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