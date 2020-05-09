Ветеранов Солнечногорска поздравили музыкой и подарками. Концерт для фронтовиков устроили прямо во дворе, так что музыку военных лет послушали и соседи ветеранов.

Для ветеранов солнечногорский гарнизон прошел парадным шагом под звуки военного духового оркестра.

Каждого ветерана поздравляли с 75-летием Победы и вручали им подарки председатель Совета депутатов округа Марина Веремеенко, заместитель главы Солнечногорска Наталья Зубакина и депутат Мособлдумы Сергей Юдаков. Конечно, с соблюдением всех мер предосторожности и с защитой.

В этот юбилейный год особенно хочется отметить, что святой долг каждого из нас — бережно хранить память о тех, кто отдал свои жизни в боях, защищал Отечество. Важно поздравить ветеранов с этим великим для каждого праздником и выразить им слова благодарности Владимир Слепцов глава Солнечногорска.

Ветераны получили не только подарки, но и хорошее настроение. За это отвечали актеры театра «Галатея» и агитбригады учреждений культуры. В форме советских солдат они спели песни под окнами ветеранов. Всего они посетили 92 адреса.

«В связи с эпидемиологической ситуацией сейчас все ветераны вынуждены находиться дома. Однако, оставить их без внимания в такой день мы просто не могли и решили адресно проехать и поздравить наших уважаемых героев», — отметила директор театра «Галатея» Ольга Анисимова.

Из-за пандемии массовые мероприятия по случаю 75-летия Победы отменили. Зато поздравить ветеранов или вспомнить погибшего родственника можно дистанционно. А в 19:00 начнется флешмоб: россиянам предложили выйти на балконы и исполнить «День Победы».