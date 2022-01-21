Успеть за две недели. Хозяев для кошек и собак из закрывающегося приюта начали искать в Подольске

Приют для животных закрывают в Подольске, волонтеры срочно ищут хозяев для кошек и собак. Основатель этого места умер в конце 2021 года, а дом для питомцев взят в аренду. Активисты развесили объявления и дали клич в интернете. И хвостатых начали разбирать.

Волонтер Татьяна Овсянникова сообщила, что в приюте живут почти 20 бездомных животных. Если хозяева не найдутся, они могут остаться на улице. Активисты всеми силами стараются не допустить этого.

«Кормим, выгуливаем, играемся. Я их приручала диких, более менее пугливых», — поделилась Татьяна.

Хозяин приюта Евгений Алексеевич умер в прошлом году. Дом арендован, но хозяйка участка дала время до середины февраля, чтобы вывезти животных.

Волонтеры и неравнодушные жители сразу решили помочь хвостатым. Они ухаживают за ними и пристраивают в семьи.

«У каждого свои обязанности: один — по кошкам, другой — по собакам, третий — варит, четвертый — убирает. Мальчики, девочки, взрослые люди, пенсионеры мобилизовались и самоорганизовались», — рассказала волонтер Екатерина Горбунова.

Куратор приюта Светлана Жаркова сообщила, что в приюте есть четыре кошки, тяжело больных лейкозом.

«Поэтому их сложно куда-то пристроить. Не знаю, получится ли у нас или нет», — добавила Светлана.

У животных еще есть шанс. Вы можете забрать любого из них домой. Приют находится в доме № 14 на улице Некрасова в Подольске. Телефон для связи: +7 915 288-31-87, Светлана.

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