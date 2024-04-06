Эксклюзив 06 апреля 2024, 00:24 «Хотят помогать все больше и больше». Волонтерское движение вышло за пределы Подмосковья Глава ресурсного центра Скорикова: волонтеров в Подмосковье становится больше Телеканал «360»

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Волонтеров становится в Московской области все больше. Причем их количество растет не только в регионе, но и по всей России. О том, как изменилось за последние годы волонтерское движение, ведущей «360» Юлии Минаковской рассказала руководитель регионального ресурсного центра поддержки волонтерства в Одинцове, волонтер Подмосковья Екатерина Скорикова.

Глава центра отметила, что за последнее время значительно расширилась география волонтерской деятельности — «Волонтеры Подмосковья» открыли штабы в Мариуполе и Донецке, там же организовали склады. Скорикова заявила, что количество волонтеров растет, и не только в Московской области, но и по всей России.

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«Я вам больше скажу, мало того, что количество волонтеров растет, и возраст волонтера растет. Это и мамы с детьми — у нас находится работа для всех. Наши бабушки вовлечены — кто-то вяжет, кто-то шьет подушки, кто-то плетет сети», — рассказала собеседница телеканала.

Добровольцы также приходят в центр и помогают перебирать то, что люди принесли в качестве гуманитарной помощи. Скорикова поделилась, что среди волонтеров есть пенсионер Виталий Михайлович Кондрашов, ему 86 лет.

«Люди, один раз попробовав чем-то помочь, если они получают обратную связь, они хотят помогать все больше и больше», — подчеркнула она.

Волонтерская группа «Вместе Za наших» из Ногинска сплела более двух тысяч квадратных метров сетей для СВО. Также они изготавливают костюмы «Леший» для разведчиков, снайперов и атакующих подразделений.