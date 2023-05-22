Подмосковье 22 мая 2023, 14:56 Хореографическая студия «Родник» из Истры отметила 50-летие Фото с сайта istracult.ru.

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Студия классических, народных и эстрадных танцев «Родник» из Истры отметила 50-летний юбилей. Сегодня в коллективе занимаются более 300 детей.

Художественный руководитель студии — заслуженный работник культуры России Маргарита Попова. Она с детства «болела» хореографией, поэтому свою жизнь связала с искусством и культурой. В 1973 году основала свою собственную студию в Истре и назвала ее «Родник».

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Хореографический кружок быстро стал местом притяжения, и всего за несколько лет разросся до сотни учащихся. Для Истры «Родник» оказался по-настоящему живительным. Дети прикоснулись к творчеству, получили возможность выступать на сцене с красивыми номерами и спектаклями.

«Я занималась в „Роднике“ с четырех до 15 лет. Это большая часть жизни, когда я формировалась, как личность. Студия стала неотъемлемой частью этого становления. Тот труд, который я вкладывала каждый день в тренировки, помог мне не отступать перед трудностями», — говорит выпускница коллектива Наталья Попова, ныне первый заместитель главы негосударственного института развития «Иннопрактика».

Сегодня на сцене блистает новое поколение, но на праздничном концерте собрались и участники прошлых лет. В жизни каждого из них «Родник» сыграл свою роль.

«Маргарита Попова была для нас второй мамой. Сейчас я отдала в студию своего сына. Он ходит в самую младшую группу и уже дал первые концерты, как артист», — говорит еще одна выпускница «Родника» Ирина Гостева.

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