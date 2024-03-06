Подмосковье 06 марта 2024, 15:51 «Холодильники» для хранения саженцев перед посадкой обустроили в Луховицах Комитет лесного хозяйства МО

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Специалисты подведомственного Комлесхозу Луховицкого филиала ГКУ МО «Мособллес» заложили «холодильники» для хранения саженцев. В конце марта-начале апреля выращенные в питомнике сеянцы сосны и ели поместят на временное хранение перед посадкой.

Как рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области, около здания филиала работники сгребли снег в большую кучу и укрыли его соломой. Таким образом, воздушная прослойка не даст снегу быстро растаять, а внутри «холодильника» сохранится минусовая температура. На территории Белоомутского участкового лесничества заложили ледник.

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Эта процедура необходима для замедления роста саженцев перед посадкой, так это повышает шансы сеянцев прижиться в грунте.

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