Подмосковье 12 января 2023, 16:05 Хоккейный турнир состоится на льду озера Бабошкино в Балашихе 23 февраля Unsplash

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Уникальный традиционный турнир по хоккею под открытым небом по упрощенным правилам (понд-хоккей) состоится 23 февраля на льду озера Бабошкино в городском округе Балашиха. Подробнее рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

Организаторами будет подготовлено 12 игровых площадок для 48 команд. Принять участие в соревнованиях сможет любой желающий в возрасте от 14лет. По доброй традиции на турнире выступят звезды КХЛ и известные хоккейные блогеры.

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Участников мероприятия ждут специальные призы и подарки, полевая кухня, согревающие напитки, отличное качество льда, зона отдыха и специальная развлекательная программа для всей семьи.

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Для участия в турнире необходимо оставить заявку на сайте pondhockey.ru. Там же можно найти более подробную информацию о соревнованиях и ознакомиться с условиями участия.

В 2022 году губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проводить больше мероприятий, направленных на поддержку детско-юношеского спорта и хоккея. Глава региона убежден, что хоккей для России — это особый вид спорта.